Минэкологии Якутии организовало проверку по факту появления «сгустков» на реке Вилюй
Результаты исследований станут известны через две недели
Образцы отправят в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга в Якутске.
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Министерство экологии Якутии начало проверку распространяемой в соцсетях информации о загрязнении реки Вилюй. По словам местных жителей, у села Вилючан Сунтарского района в воде появились «сгустки».
14 августа госинспекторы Сунтарского экологического надзора провели осмотр акватории реки и береговой линии, взяли пробы воды. Образцы отправят в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга в Якутске.
Результаты исследований станут известны через две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU