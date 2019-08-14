Минэкологии Якутии организовало проверку по факту появления «сгустков» на реке Вилюй

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-14T11:04:30+03:00

Образцы отправят в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга в Якутске.

Результаты исследований станут известны через две недели

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Министерство экологии Якутии начало проверку распространяемой в соцсетях информации о загрязнении реки Вилюй. По словам местных жителей, у села Вилючан Сунтарского района в воде появились «сгустки».

14 августа госинспекторы Сунтарского экологического надзора провели осмотр акватории реки и береговой линии, взяли пробы воды. Образцы отправят в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга в Якутске.

Результаты исследований станут известны через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU