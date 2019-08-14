В Якутске к отопительному сезону готовятся не спеша
Всего 319 из более чем 3780 многоквартирных домов, социальных и иных объектов Якутска и пригородов получили от «Якутскэнерго» акты готовности к отопительному сезону. При этом промывка систем отопления выполнена в 2142 домах.
Из общего числа социально-значимых объектов к пуску тепла сегодня готовы два учреждения культуры и 15 поликлиник и больниц.
Не спешат готовиться к предстоящему отопительному сезону гаражно-строительные кооперативы, организации образования, МВД, ФСБ, ГО и ЧС, УФСИН, Минобороны. Также тревогу энергетиков вызывает частный жилой сектор.
За лето энергетики Якутска полностью ограничили подачу тепла более чем 50 неплательщикам. Задолженность гаражно-строительных кооперативов за теплоэнергию на 1 августа превышает 27 млн рублей, а горожане задолжали «Якутскэнерго» 281 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU