В Якутске к отопительному сезону готовятся не спеша

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-14T10:55:23+03:00

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Всего 319 из более чем 3780 многоквартирных домов, социальных и иных объектов Якутска и пригородов получили от «Якутскэнерго» акты готовности к отопительному сезону. При этом промывка систем отопления выполнена в 2142 домах.

Из общего числа социально-значимых объектов к пуску тепла сегодня готовы два учреждения культуры и 15 поликлиник и больниц.

Не спешат готовиться к предстоящему отопительному сезону гаражно-строительные кооперативы, организации образования, МВД, ФСБ, ГО и ЧС, УФСИН, Минобороны. Также тревогу энергетиков вызывает частный жилой сектор.

За лето энергетики Якутска полностью ограничили подачу тепла более чем 50 неплательщикам. Задолженность гаражно-строительных кооперативов за теплоэнергию на 1 августа превышает 27 млн рублей, а горожане задолжали «Якутскэнерго» 281 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU