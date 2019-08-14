На улице Кузьмина в Якутске полицейские "накрыли" наркопритон
В это время, кроме организатора притона установлена личность пяти наркоманов
Наркодилер предстанет перед судом по обвинению сразу по двум статьям УК РФ: за организацию притона и хранение наркотических средств.
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В Якутске 46-летний мужчина сделал из своей квартиры на улице Кузьминапритон, где собирались наркоманы со всей округи.
Нагрянув в "нехорошую" квартиру, полицейские обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с "синтетикой" и приспособления для употребления наркотиков.
В это время в притоне находились пятеро наркозависимых граждан в возрасте от 30 до 40 лет, которых держатель наркопритона регулярно снабжал «товаром».
Наркодилер предстанет перед судом по обвинению сразу по двум статьям УК РФ: за организацию притона и хранение наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU