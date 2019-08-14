2019-08-14T09:57:31+03:00
Недвижимость

Количество жалоб жителей Якутска на грязную воду сократилось в два раза

За первое полугодие 2019 года Роспотребнадзор исследовал более 3 тысяч проб питьевой воды
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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С вводом водоочистной станции в период весеннего половодья питьевая вода в Якутске по органолептическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам.С вводом водоочистной станции в период весеннего половодья питьевая вода в Якутске по органолептическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам.Фото: ЯСИА
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За первое полугодие 2019 годаРоспотребнадзор исследовал в Якутске более 3 тысяч проб питьевой воды.

По сравнению с 2018 годом доля проб воды из-под крана с нарушениями гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям сократилась с 37% до 13,5%.

С вводом водоочистной станции в период весеннего половодья питьевая вода в Якутске по органолептическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям не соответствовала на 4,8 %, паразитологическим - на 1,8%.

В связи с улучшением качества воды в этом году в два раза снизилось количество жалоб на качество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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