Количество жалоб жителей Якутска на грязную воду сократилось в два раза
За первое полугодие 2019 года Роспотребнадзор исследовал более 3 тысяч проб питьевой воды
С вводом водоочистной станции в период весеннего половодья питьевая вода в Якутске по органолептическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам.Фото: ЯСИА
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За первое полугодие 2019 годаРоспотребнадзор исследовал в Якутске более 3 тысяч проб питьевой воды.
По сравнению с 2018 годом доля проб воды из-под крана с нарушениями гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям сократилась с 37% до 13,5%.
С вводом водоочистной станции в период весеннего половодья питьевая вода в Якутске по органолептическим показателям соответствовала гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям не соответствовала на 4,8 %, паразитологическим - на 1,8%.
В связи с улучшением качества воды в этом году в два раза снизилось количество жалоб на качество воды.
ИСТОЧНИК KP.RU