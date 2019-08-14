По пути в Нерюнгри 58-летний водитель грузовика уснул за рулем
У мужчины сотрясение мозга, открытый перелом и множественные ушибы
Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что заснул за рулём из-за сильной усталости.
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В Якутии 58-летний водитель грузовика "Mercedes Benz - Actros" уснул за рулем. В итоге большегруз на большой скорости съехал с трассы на обочину и опрокинулся.
Водитель поступил в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга, открытым оскольчатым переломом левой малоберцовой кости, множественными ушибами и ссадинами. Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что заснул за рулём из-за сильной усталости.
ИСТОЧНИК KP.RU