По пути в Нерюнгри 58-летний водитель грузовика уснул за рулем

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-14T09:16:24+03:00

Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что заснул за рулём из-за сильной усталости.

У мужчины сотрясение мозга, открытый перелом и множественные ушибы

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В Якутии 58-летний водитель грузовика "Mercedes Benz - Actros" уснул за рулем. В итоге большегруз на большой скорости съехал с трассы на обочину и опрокинулся.

Водитель поступил в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга, открытым оскольчатым переломом левой малоберцовой кости, множественными ушибами и ссадинами. Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что заснул за рулём из-за сильной усталости.

ИСТОЧНИК KP.RU