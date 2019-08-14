Телеканалы «Якутия 24» и НВК «Саха» теперь доступны круглосуточно

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-14T07:08:29+03:00

Трансляции передач также идут на YouTube и в социальных сетях.

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Программы новостей и передачи телеканалов «Якутия 24», НВК «Саха» и радио «Тэтим» доступны круглосуточно в любой точке планеты, где есть интернет.

Любимые передачи теперь можно смотреть с любых устройств на сайтах yk24.ru и nvk-online.ru или скачав приложение НВК «Саха» в AppStore или Google Play. Кроме того, передачи телеканалов доступны в приложениях Peers и Vintera TV, телепередачи в режиме онлайн можно посмотреть на «Яндекс.Эфир».

Трансляции передач также идут на YouTube и в социальных сетях. Итоговые программы новостей и отдельные сюжеты доступны в IGTV.

ИСТОЧНИК KP.RU