2019-08-14T07:08:29+03:00
Общество

Телеканалы «Якутия 24» и НВК «Саха» теперь доступны круглосуточно

Любимые передачи можно смотреть с любых устройств
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Трансляции передач также идут на YouTube и в социальных сетях.Трансляции передач также идут на YouTube и в социальных сетях.
Изменить размер текста:

Программы новостей и передачи телеканалов «Якутия 24», НВК «Саха» и радио «Тэтим» доступны круглосуточно в любой точке планеты, где есть интернет.

Любимые передачи теперь можно смотреть с любых устройств на сайтах yk24.ru и nvk-online.ru или скачав приложение НВК «Саха» в AppStore или Google Play. Кроме того, передачи телеканалов доступны в приложениях Peers и Vintera TV, телепередачи в режиме онлайн можно посмотреть на «Яндекс.Эфир».

Трансляции передач также идут на YouTube и в социальных сетях. Итоговые программы новостей и отдельные сюжеты доступны в IGTV.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Кузьмина в Якутске полицейские "накрыли" наркопритон
Количество жалоб жителей Якутска на грязную воду сократилось в два раза
По пути в Нерюнгри 58-летний водитель грузовика уснул за рулем
Учёные СВФУ получили патент в области электротехники
В Главпочтамте Якутска проходит акция «Отпуск без долгов»
В Якутске будут судить многодетную мать, которая присвоила почти 5 миллионов рублей
Мэрия Якутска проверила, куда расходуются деньги «Народного бюджета-2019"
Виновник аварии, в которой погибли три человека, осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Перед судом предстанет экс-сотрудник полиции Якутска, который «зарабатывал» на мигрантах
Арыйаан Тютрин встретится на ковре с действующим чемпионом мира по вольной борьбе
В Якутске собирают деньги на лечение 15-летней Полины Славянской, которая борется с нейрофибромотозом
Завтра в столице Якутии сохранится тёплая погода
Якутянин изготовил гашишное масло из дикорастущей конопли
Якутские легкоатлетки вошли в «десятку» лучших участников забегов в Санкт-Петербурге и на Байкале