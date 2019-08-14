В Главпочтамте Якутска проходит акция «Отпуск без долгов»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-14T07:06:01+03:00

Налогоплательщики смогут проверить наличие задолженности по налогам и сразу оплатить ее у операторов почтовой связи.

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Управление федеральной почтовой связи Якутии и управление налоговой службы России по республике проводят совместную акцию «Отпуск без долгов».

В главном почтовом отделении Якутска на ул. Дзержинского, 4 граждане смогут лично получить ответы на интересующие вопросы по имущественным налогам физических лиц.

Акция проходит с 14 до 18 часов и продлится до 16 августа. Налогоплательщики смогут проверить наличие задолженности по налогам и сразу оплатить ее у операторов почтовой связи. Желающим подать заявление на подключение к личному кабинету налогоплательщика необходимо иметь при себе паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU