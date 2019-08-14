СЕГОДНЯ 06:14 2019-08-14T06:14:32+03:00

За хищение чужого имущества в особо крупном размере многодетной матери «светит» 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей Фото: ЯСИА

В «послужном списке» женщины уже есть аналогичная судимость

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В Якутске будут судить многодетную мать, которая присвоила почти 5 миллионов рублей. 34-летняя женщина работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя.

Как установило следствие, за 2 года, с января 2016 по декабрь 2018 года, обвиняемая «облегчила» банковский счет работодателя на 5 млн рублей. Деньги злоумышленница перечисляла на свой банковский счет.

Причиненный ущерб не возмещен. При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение финансовых махинаций в 2006 году.

Уголовное дело направлено в суд. За хищение чужого имущества в особо крупном размере многодетной матери «светит» 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU