СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-14T06:11:33+03:00

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Мэрия Якутска проверила, куда расходуются деньги «Народного бюджета-2019». Промежуточные проверки проведены по 23 объектам в десяти округах и пригородах столицы республики.

В состав выездной комиссии вошли члены общественной палаты Якутска, депутаты гордумы, специалисты департамента по связям с общественностью и журналисты. Большинство авторов проектов предоставили комиссии необходимые документы и отчеты. На объектах ведутся строительно-монтажные работы, устанавливаются спортивные и детские площадки, ведутся социально-благотворительные мероприятия.

Следующая проверка планируется осенью. Объекты должны быть сданы до декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU