Виновник аварии, в которой погибли три человека, осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении
Еще трое участников ДТП получили тяжелые травмы
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года.Фото: ЯСИА
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В Якутии осужден виновник аварии, в которой погибли три человека. ДТП произошло в октябре 2018 года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, житель Нерюнгри не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров, сидевшие в его машине, ещё двое получили тяжелые травмы. Также скончался пассажир встречного авто, а водитель получил тяжелые травмы.
Виновник ДТП был трезв. Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU