СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-14T04:52:38+03:00

За мошенничество в крупном размере мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Фото: Нинель ГУСЕВА

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Перед судом предстанет экс-сотрудник полиции Якутска, который «зарабатывал» на мигрантах. Мужчина обещал за денежное вознаграждение решить вопрос, связанный со снятием запрета на въезд в Россию трех граждан Китая.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, к 29-летнему экс-сотруднику полиции обратился его знакомый, который попросил «посодействовать» в снятии запрета на въезд в РФ трех граждан Китая. Обвиняемый умолчал о том, что уже не работает в управлении по вопросам миграции МВД республики и пообещал помочь за определенную плату. Стоимость своих услуг он оценил в 415 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. За мошенничество в крупном размере мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU