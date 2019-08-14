Арыйаан Тютрин встретится на ковре с действующим чемпионом мира по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 03:51 2019-08-14T03:51:17+03:00

По итогам схваток в Сочи окончательно определится список участников от сборной России на Чемпионате мира 2019 года.

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16 августа в Сочи состоится отборочная схватка на Чемпионате мира 2019 года между прошлогодним чемпионом мира по вольной борьбе дагестанцем Зауром Угуевым и обладателем Кубка мира 2019 года, победителем Мемориала Циолковского 2019 года Арыйааном Тютриным.

По итогам схваток в Сочи окончательно определится список участников от сборной России на Чемпионате мира 2019 года. Отборочные схватки в весовых категориях до 57, 74 и 97 кг будут проходить при закрытых дверях, будут приглашены нейтральные судьи. В зале будут присутствовать лишь личные тренеры борцов. Провес будет составлять ровно 3 кг (60, 77, 100 кг).

В данное время Арыйаан Тютрин вместе с личным тренером Иваном Дмитриевым и спарринг-партнёром Виталием Эспек находятся в городе Сочи. Время проведения схватки пока уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU