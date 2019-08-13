В Якутске собирают деньги на лечение 15-летней Полины Славянской, которая борется с нейрофибромотозом

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-13T12:13:17+03:00

«Солнечные билеты», собранные в ходе благотворительной акции, в этом году будут переданы в управление соцзащиты Якутска.

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В Якутске в рамках всероссийской благотворительной акции «Улыбнемся солнечному дню!» пройдет сбор средств на лечение 15-летней Полины Славянской, которая борется с тяжёлым наследственным заболеванием. Мероприятие пройдет 18 августа в городском парке культуры и отдыха.

У Полины нейрофибромотоз – заболевание, при котором нарушается рост клеток нервной системы и появляются опухоли, образованные нервной тканью. Полине предстоит пройти терапию в центре детской онкологии им. Д. Рогачева в Москве.

В этот день гостей и жителей столицы ждут обширная праздничная программа, сбор адресной помощи нуждающимся детям, бесплатные катания для особенных ребятишек, сбор игрушек и вещей, выставка-ярмарка продукции и услуг местных предпринимателей, мастер-классы, дегустации деликатесов и т.д.

Традиционно в рамках акции будет организован сбор «Солнечных билетов», дающих детишкам из социально-незащищенных слоев населения право бесплатно прокатиться на аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU