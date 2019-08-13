Якутские легкоатлетки вошли в «десятку» лучших участников забегов в Санкт-Петербурге и на Байкале

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-13T10:46:31+03:00

Марфа Троева из Таттинского района показала восьмой результат и пришла к финишу со временем 01:20:06.

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Призёры спартакиады народов Якутии в Амге Марфа Троева и Изабелла Борисова приняли участие в массовых забегах на марафонские дистанции.

4 августа в Санкт-Петербурге состоялся полумарафон «Северная столица». В забегах на 21 км, 10 км и 1520 м приняли участие свыше 6000 человек. На дистанции в 21 км на трассу вышла серебряный призер Игр в Амге в классическом марафоне Марфа Троева из Таттинского района. Она показала восьмой результат и пришла к финишу со временем 01:20:06.

11 августа в селе Максимиха Баргузинского района во второй раз стартовал марафон «Чистый Байкал». На трассу вышли около 1500 спортсменов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Каждый спортсмен мог выбрать собственный маршрут по силам: марафонскую – 42,2 км или полумарафонскую – 21,1 км. Бронзовый призёр стайерской дистанции в 5000 м на играх в Амге Изабелла Борисова из Намского района показала отличный результат в забеге на 42 км – 03:12:57. Это время позволило ей прийти к финишу пятой.

ИСТОЧНИК KP.RU