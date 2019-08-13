2019-08-13T10:12:46+03:00
Недвижимость

В Якутии определены сроки охоты на 2019/2020 год

Охота на бурого медведя в осенний период продлится до 30 ноября
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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в ближайшее время можно поохотиться на дикого северного оленя всех половозрастных групп можно охотится в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском, Усть-Янском районах с 1 августа по 15 марта; Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Оймяконском, Томпонском, Эвено-Бытантайском с 1 августа по 15 декабря.в ближайшее время можно поохотиться на дикого северного оленя всех половозрастных групп можно охотится в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском, Усть-Янском районах с 1 августа по 15 марта; Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Оймяконском, Томпонском, Эвено-Бытантайском с 1 августа по 15 декабря.
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Определены сроки охоты на 2019/2020 год на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь на территории Якутии.

Так, в ближайшее время можно поохотиться на дикого северного оленя всех половозрастных групп можно охотится в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском, Усть-Янском районах с 1 августа по 15 марта; Верхоянском, Верхнеколымском, Момском, Оймяконском, Томпонском, Эвено-Бытантайском с 1 августа по 15 декабря.

На бурого медведя во всех районах можно охотится в осенний период с 1 августа по 30 ноября.

На болотно-луговую дичь, боровую дичь (охота с легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами) во всех районах с 15 августа по 20 октября. На боровую дичь в осенний период: глухаря, рябчика, тетерева во всех районах с 17 августа по 31 декабря.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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