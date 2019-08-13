2019-08-13T08:53:20+03:00
Недвижимость

В Якутии на подключение к интернету социально-значимых объектов будет направлено 1,5 млрд рублей

Минкомсвязь России обеспечит субсидирование на оплату интернет-трафика в период 2022-2024 годы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В случае отсутствия технических возможностей проведения оптической связи, объекты подключат к спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с.В случае отсутствия технических возможностей проведения оптической связи, объекты подключат к спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с.
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В Якутии на подключение к интернету социально-значимых объектов будет направлено 1,5 млрд рублей. Исполнит госконтракт ЗАО «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» – в течение трёх лет к сети интернет будет подключён 1221 объект, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, органы Росгвардии и территориальные избирательные комиссии. В сельской местности школы будут подключены на скорости не менее 50 Мбит/с, в городах – не менее 100 Мбит/с. В случае отсутствия технических возможностей проведения оптической связи, объекты подключат к спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с.

– После подключения всех объектов Минкомсвязь России обеспечит целевое субсидирование на оплату трафика в период 2022-2024 годы, – сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Евгений Макаров. – Таким образом школы и другие социальные объекты будут гарантировано подключены к высокоскоростному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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