«Девушка на велосипеде» украсила стену жилого дома в Олёкминске
В Якутии завершён мурал Кыыдааны Игнатьевой
Среди горожан также нашлись волонтёры, которые помогли художнице в создании мурала.
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Кыыдаана Игнатьева завершила работу над созданием мурала «Девушка на велосипеде» в столице Олёкминского района. Арт-объект украсил стену жилого дома по адресу Молодёжная, 27 Олёкминска. Художнице потребовалась неделя, чтобы завершить мурал. «Девушку на велосипеде» выбрали сами жители города путём народного голосования в рамках фестиваля «LETO. YAKUTIA». Среди горожан также нашлись волонтёры, которые помогли художнице в создании мурала. На создание картины ушло около 300 кг краски.
ИСТОЧНИК KP.RU