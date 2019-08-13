55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи

СЕГОДНЯ 06:49 2019-08-13T06:49:02+03:00

В погоне за мифическим вознаграждением женщина продиктовала все данные своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании 15 тысяч рублей. Фото: ЯСИА

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55-летняя якутянка стала жертвой мобильного мошенника, который представился оператором сотовой связи.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что оператора связи хочет возместить ей 2 тысячи рублей, которые накопились на её счету. Для перечисления средств звонивший попросил назвать банковские данные, в том числе пароли из СМС.

В погоне за мифическим вознаграждением женщина продиктовала все данные своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании 15 тысяч рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU