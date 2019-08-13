55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
В погоне за мифическим вознаграждением женщина лишилась 15 тысяч рублей
В погоне за мифическим вознаграждением женщина продиктовала все данные своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании 15 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
55-летняя якутянка стала жертвой мобильного мошенника, который представился оператором сотовой связи.
По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что оператора связи хочет возместить ей 2 тысячи рублей, которые накопились на её счету. Для перечисления средств звонивший попросил назвать банковские данные, в том числе пароли из СМС.
В погоне за мифическим вознаграждением женщина продиктовала все данные своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании 15 тысяч рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU