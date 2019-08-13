В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-13T06:45:01+03:00

Роспотребнадзор исследовал пробы на содержание химических веществ в атмосферном воздухе

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12 августа в Якутии исследованы 19 проб атмосферного воздуха по показателям: оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, в 7 районах – на диоксид азота. В двух посёлках установлено превышение ПДК по оксиду углерода.

Превышение предельно-допустимых концентраций установлены в посёлках Витим и Пеледуй Ленского района. При ПДК оксида углерода в 5 мг/м3 в Витиме он составил 6,45 мг/м3, в Пеледуе – 6,05 мг/м3.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают вести лабораторный контроль содержания химических веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов. В нескольких районах Якутии продолжает действовать режим ЧС.

По данным министерства здравоохранения Якутии, за прошедшие сутки за помощью медиков из-за задымленности никто не обращался. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU