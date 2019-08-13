2019-08-13T06:45:01+03:00
Недвижимость

В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода

Роспотребнадзор исследовал пробы на содержание химических веществ в атмосферном воздухе
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

12 августа в Якутии исследованы 19 проб атмосферного воздуха по показателям: оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, в 7 районах – на диоксид азота. В двух посёлках установлено превышение ПДК по оксиду углерода.

Превышение предельно-допустимых концентраций установлены в посёлках Витим и Пеледуй Ленского района. При ПДК оксида углерода в 5 мг/м3 в Витиме он составил 6,45 мг/м3, в Пеледуе – 6,05 мг/м3.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают вести лабораторный контроль содержания химических веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов. В нескольких районах Якутии продолжает действовать режим ЧС.

По данным министерства здравоохранения Якутии, за прошедшие сутки за помощью медиков из-за задымленности никто не обращался. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
«Кухонный боксёр» из Якутии стал фигурантом уголовного дела
Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии
«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников
В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности
В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности
На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи