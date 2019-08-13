Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии

СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-13T05:31:00+03:00

В структуре экспорта Якутии Индия занимает второе место, по итогам 2018 года экспорт в Индию составил 677 млн долларов США – около 15% от общего объёма.

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Делегация Якутии во главе с Владимиром Солодовым приняла участие в бизнес-миссии Индии во Владивостоке. В сессии по алмазогранильной отрасли приняли участие 13 компаний, занимающихся огранкой алмазов и ювелирным делом.

В рамках мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве Якутии и индийского штата Гуджарат в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Индийская сторона предложила обучать якутских огранщиков на территории своей страны и проводить курсы в Якутии.

В настоящее время на Дальнем Востоке формируются два ювелирно-гранильных кластера – во Владивостоке и в Якутии. В структуре экспорта Якутии Индия занимает второе место. По итогам 2018 года экспорт в Индию составил 677 млн долларов США – около 15% от общего объёма.

В 2018 году с Дальнего Востока экспортировано 35,2 млн карат алмазов на 2,88 млрд долларов США (187 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU