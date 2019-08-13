2019-08-13T05:31:00+03:00
Общество

Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии

Республика и индийский штат Гуджарат подписали меморандум о сотрудничестве
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
В структуре экспорта Якутии Индия занимает второе место, по итогам 2018 года экспорт в Индию составил 677 млн долларов США – около 15% от общего объёма.В структуре экспорта Якутии Индия занимает второе место, по итогам 2018 года экспорт в Индию составил 677 млн долларов США – около 15% от общего объёма.
Изменить размер текста:

Делегация Якутии во главе с Владимиром Солодовым приняла участие в бизнес-миссии Индии во Владивостоке. В сессии по алмазогранильной отрасли приняли участие 13 компаний, занимающихся огранкой алмазов и ювелирным делом.

В рамках мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве Якутии и индийского штата Гуджарат в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Индийская сторона предложила обучать якутских огранщиков на территории своей страны и проводить курсы в Якутии.

В настоящее время на Дальнем Востоке формируются два ювелирно-гранильных кластера – во Владивостоке и в Якутии. В структуре экспорта Якутии Индия занимает второе место. По итогам 2018 года экспорт в Индию составил 677 млн долларов США – около 15% от общего объёма.

В 2018 году с Дальнего Востока экспортировано 35,2 млн карат алмазов на 2,88 млрд долларов США (187 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода
«Кухонный боксёр» из Якутии стал фигурантом уголовного дела
«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников
В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности
В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности
На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи