2019-08-13T04:54:34+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 14 лесных пожаров

Общая площадь природных пожаров – 880 277га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.
Изменить размер текста:

По данным на 13 августа, в республике тушат 14 лесных пожаров, из них: действующих – 12, локализовано 2 пожара. В Сунтарском районе зарегистрированы 4 пожара, Нюрбинском – 3, Олёкминском и Нерюнгринском – 2, Верхоянском, Алданском, Ленском – по одному пожару.

За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 111 термоточек. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне контроля составляет 880 277га.

К тушению пожаров привлекались всего 539 человек, в том числе мобилизованы 165 местных жителей, задействовано 42 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода
«Кухонный боксёр» из Якутии стал фигурантом уголовного дела
Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии
«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой
Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников
В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности
В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности
На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи