В Якутии тушат 14 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-13T04:54:34+03:00

За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.

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По данным на 13 августа, в республике тушат 14 лесных пожаров, из них: действующих – 12, локализовано 2 пожара. В Сунтарском районе зарегистрированы 4 пожара, Нюрбинском – 3, Олёкминском и Нерюнгринском – 2, Верхоянском, Алданском, Ленском – по одному пожару.

За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 111 термоточек. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне контроля составляет 880 277га.

К тушению пожаров привлекались всего 539 человек, в том числе мобилизованы 165 местных жителей, задействовано 42 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU