В Якутии тушат 14 лесных пожаров
По данным на 13 августа, в республике тушат 14 лесных пожаров, из них: действующих – 12, локализовано 2 пожара. В Сунтарском районе зарегистрированы 4 пожара, Нюрбинском – 3, Олёкминском и Нерюнгринском – 2, Верхоянском, Алданском, Ленском – по одному пожару.
За сутки ликвидировано 5 пожаров в Верхоянском, Мирнинском, Нюрбинском районах и два пожара в Сунтарском районе.
На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 111 термоточек. Общая площадь, пройденная огнём, в зоне контроля составляет 880 277га.
К тушению пожаров привлекались всего 539 человек, в том числе мобилизованы 165 местных жителей, задействовано 42 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU