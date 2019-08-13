2019-08-13T04:26:54+03:00
Общество

В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности

Первый фестиваль «Золотая пора 60+» готовит гулянья для пожилых граждан
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
В рамках фестиваля пройдут танцы под баяном «По волнам моей памяти», показ фильмов (в том числе фильма «Надо мною солнце не садится»), соревнования по настольным играм, конкурсы «Семейный раритет», «Фольклорный конкурс» и т.дВ рамках фестиваля пройдут танцы под баяном «По волнам моей памяти», показ фильмов (в том числе фильма «Надо мною солнце не садится»), соревнования по настольным играм, конкурсы «Семейный раритет», «Фольклорный конкурс» и т.д
Изменить размер текста:

12 августа в мэрии Якутска состоялось совещание по вопросам фестиваля «Золотая пора 60+».

Напомним, с 21 по 25 августа в рамках Года добрососедства в Якутске состоится фестиваль «Золотая пора 60+» под девизом «Жизнь прекрасна!».

В ходе совещания глава города обратилась к организаторам с просьбой отнестись со всей серьёзностью к потребностям маломобильных людей, а также к призам для участников и победителей.

– Как показывает статистика, самый сложный пенсионный период происходит у людей, начиная с 60-ти лет, особенно у женщин. У каждого из нас есть родители, бабушки, дедушки, которых необходимо психологически поддержать. Основная задача нашего фестиваля – показать людям старшего поколения перспективы и расширить горизонты личностного роста, – сказала Сардана Авксентьева.

Так, в рамках фестиваля пройдут танцы под баяном «По волнам моей памяти», показ фильмов (в том числе фильма «Надо мною солнце не садится»), соревнования по настольным играм, конкурсы «Семейный раритет», «Фольклорный конкурс» и т.д

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода
«Кухонный боксёр» из Якутии стал фигурантом уголовного дела
Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии
«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников
В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности
На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи