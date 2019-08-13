В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-13T04:26:54+03:00

В рамках фестиваля пройдут танцы под баяном «По волнам моей памяти», показ фильмов (в том числе фильма «Надо мною солнце не садится»), соревнования по настольным играм, конкурсы «Семейный раритет», «Фольклорный конкурс» и т.д

Первый фестиваль «Золотая пора 60+» готовит гулянья для пожилых граждан

Изменить размер текста: A A

12 августа в мэрии Якутска состоялось совещание по вопросам фестиваля «Золотая пора 60+».

Напомним, с 21 по 25 августа в рамках Года добрососедства в Якутске состоится фестиваль «Золотая пора 60+» под девизом «Жизнь прекрасна!».

В ходе совещания глава города обратилась к организаторам с просьбой отнестись со всей серьёзностью к потребностям маломобильных людей, а также к призам для участников и победителей.

– Как показывает статистика, самый сложный пенсионный период происходит у людей, начиная с 60-ти лет, особенно у женщин. У каждого из нас есть родители, бабушки, дедушки, которых необходимо психологически поддержать. Основная задача нашего фестиваля – показать людям старшего поколения перспективы и расширить горизонты личностного роста, – сказала Сардана Авксентьева.

Так, в рамках фестиваля пройдут танцы под баяном «По волнам моей памяти», показ фильмов (в том числе фильма «Надо мною солнце не садится»), соревнования по настольным играм, конкурсы «Семейный раритет», «Фольклорный конкурс» и т.д

ИСТОЧНИК KP.RU