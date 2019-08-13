В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности

СЕГОДНЯ 04:06 2019-08-13T05:07:49+03:00

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В Якутск начали прибывать новые автобусы повышенной комфортности для перевозки детей и пригородных маршрутов.

Утеплённый ЛИАЗ для МУП «ЯПАК» оснащён двойным стеклом, кондиционером и пандусом для маломобильных пассажиров, двери утеплены. Также у автобуса просторный салон, удобное рабочее место водителя, система видеонаблюдения в салоне и снаружи. Если машина для пригородных маршрутов пройдет испытание якутскими морозами, мэрия столицы закупит ещё несколько таких.

Также в Якутск прибыл новый ЛИАЗ для детей –комфортабельный «лайнер» туристического класса. На нём дети смогут с комфортом выезжать в районы республики для участия в мероприятиях.

- Автобус оборудован всем необходимым для безопасности поездки, спинки кресел откидываются, имеется багажное отделение. В пути находится ещё пять автобусов КАВЗ для «детских автобусов» и 20 новеньких красных ПАЗов для городских маршрутов, – написал замглавы Якутска Михаил Воробьёв в своем Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU