На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
Еще четверо получили травмы
Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.Фото: ЯСИА
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В Нерюнгринском районе столкнулись «Тойота Марк2» и «КамаАЗ», есть погибшие и раненые. ДТП произошло утром 13 августа на 380 километре федеральной трассы «Лена».
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, в столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли 5 человек, еще четверо получили травмы. Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подробная информация будет опубликована позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU