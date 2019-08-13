На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли

СЕГОДНЯ 03:36 2019-08-13T03:37:25+03:00

Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор. Фото: ЯСИА

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В Нерюнгринском районе столкнулись «Тойота Марк2» и «КамаАЗ», есть погибшие и раненые. ДТП произошло утром 13 августа на 380 километре федеральной трассы «Лена».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, в столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли 5 человек, еще четверо получили травмы. Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подробная информация будет опубликована позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU