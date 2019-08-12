СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-12T12:42:23+03:00

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В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк. С такой инициативой выступили члены молодежной палаты Городской думы Айсен Афанасьев и Василий Иванов.

Местом для городского велопарка выбран микрорайон Кангалассы. Запланированы три маршрута для семейного, любительского и экстремального велоспорта, а также пункт аренды велосипедов и снаряжения, фуд-корт и медпункт.

В настоящее время авторы инициативы рассматривают альтернативные площадки для велопарка, проводят консультации с активными веллерами, запланировано совещание с представителями профильных департаментов мэрии, бизнеса и других заинтересованных лиц.

Муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Якутска» на 2017-2032 годы предусмотрено создание почти 62 км велодорожек. В большинстве своем это будут дополнительные полосы или дорожки на новых реконструированных улицах, обозначенные разметкой.

Идею велопарка поддержала глава Якутска Сардана Авксентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU