В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк. С такой инициативой выступили члены молодежной палаты Городской думы Айсен Афанасьев и Василий Иванов.
Местом для городского велопарка выбран микрорайон Кангалассы. Запланированы три маршрута для семейного, любительского и экстремального велоспорта, а также пункт аренды велосипедов и снаряжения, фуд-корт и медпункт.
В настоящее время авторы инициативы рассматривают альтернативные площадки для велопарка, проводят консультации с активными веллерами, запланировано совещание с представителями профильных департаментов мэрии, бизнеса и других заинтересованных лиц.
Муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Якутска» на 2017-2032 годы предусмотрено создание почти 62 км велодорожек. В большинстве своем это будут дополнительные полосы или дорожки на новых реконструированных улицах, обозначенные разметкой.
Идею велопарка поддержала глава Якутска Сардана Авксентьева.
ИСТОЧНИК KP.RU