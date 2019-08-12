2019-08-12T11:56:32+03:00
Происшествия

В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой

Виновник ДТП госпитализирован с закрытым переломом голени и тяжелыми травмами головы
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.
Изменить размер текста:

В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой. ДТП произошло ночью 11 августа на 2 км Маганского тракта.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Якутска, виновником аварии стал 28-летний водитель мотоцикла «Хонда», который выехал на «встречку» и столкнулся с автомашиной «Судзуки Эскудо» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла попал в больницу с закрытым переломом голени и тяжелыми травмами головы – последствия езды без шлема. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что он сел за руль «под мухой» - анализ показал 1.05 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Теперь мужчине придется ответить за управление транспортным средством без прав и без шлема. Кроме того, как оказалось, транспортное средство в установленном порядке зарегистрировано не было.

За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи
В Якутии около 34 тысяч человек прошли «#ЗдравОсмотр»
Якутскую рыбу планируют начать экспортировать за пределы республики
Новые кадровые назначения мэрии Якутска
Якутянин выступит перед Владимиром Путиным на международном турнире по профессиональному боевому самбо «ПЛАТФОРМА S-70»
В Якутии уроженку Амурской области будут судить за организацию проституции
Дальнобойщик из Якутии везёт с собой два кубка с международного конкурса
В Якутии ликвидирован 41 пожар
На одном из рудников в Якутии погиб человек
На руднике "Удачный" в Якутии погиб горнорабочий
В Якутии молодые люди так «упились» весельем, что не заметили фонарный столб
В Якутске начал работу ежегодный «Школьный базар»
Стали известны имена финалистов премии «Гордость Якутии» в номинации «Медицинский работник»
В одном из районов Якутии пьяный водитель попал в ДТП на чужой машине
Детский сад из Якутии признан одним из лучшим в России
И снова дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске построят полигон для испытания автомобилей при экстремально-низких температурах
МТС и Минпред запустили первый мобильный гид по Якутии
В Якутии перекрыт проезд по мосту через реку Шестаковка в селе Пригородном
Шестеро якутских «вольников» поборются за путёвки на чемпионат мира в Нур-Султане
Вышел в свет очередной сборник произведений сообщества поэтов-любителей Якутии