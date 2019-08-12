В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой. ДТП произошло ночью 11 августа на 2 км Маганского тракта.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД Якутска, виновником аварии стал 28-летний водитель мотоцикла «Хонда», который выехал на «встречку» и столкнулся с автомашиной «Судзуки Эскудо» под управлением 40-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель мотоцикла попал в больницу с закрытым переломом голени и тяжелыми травмами головы – последствия езды без шлема. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что он сел за руль «под мухой» - анализ показал 1.05 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Теперь мужчине придется ответить за управление транспортным средством без прав и без шлема. Кроме того, как оказалось, транспортное средство в установленном порядке зарегистрировано не было.
За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU