СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-12T11:56:32+03:00

За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.

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В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой. ДТП произошло ночью 11 августа на 2 км Маганского тракта.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Якутска, виновником аварии стал 28-летний водитель мотоцикла «Хонда», который выехал на «встречку» и столкнулся с автомашиной «Судзуки Эскудо» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель мотоцикла попал в больницу с закрытым переломом голени и тяжелыми травмами головы – последствия езды без шлема. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что он сел за руль «под мухой» - анализ показал 1.05 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Теперь мужчине придется ответить за управление транспортным средством без прав и без шлема. Кроме того, как оказалось, транспортное средство в установленном порядке зарегистрировано не было.

За минувшие выходные в Якутске произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU