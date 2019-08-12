СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-12T10:21:09+03:00

Временные неудобства связаны с промывкой и дезинфекцией водолиний, заменой запорной арматуры и участка трубопровода

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С 13 по 16 августа жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды. Временные неудобства связаны с промывкой и дезинфекцией водолиний, заменой запорной арматуры и участка трубопровода.

С 22:00 13 августа до 6:00 14 августа в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии отключат холодную воду в 75 квартале, ГРЭС-2, санатории “Чебдик”, спортивном центре «Тандем», гостинице «Онтарио», котельных Сосновый бор, Промкомплекс и Центральный Теплопункт. Эти же объекты останутся без воды 15 августа с 14:00 до 19:00 из-за замены участка трубопровода.

С 22:00 14 августа до 6:00 15 августа по той же причине воды не будет в кварталах 10, 13 и 14, микрорайонах ДСК, Воинская часть и Ильинка, Сергеляхское шоссе 4 км и жилом доме №9 по улице Красильникова.

С 22:00 15 августа до 3:00 16 августа в связи с заменой запорной арматуры будет приостановлена подача холодной воды в 36 квартале и Залоге (частично).

ИСТОЧНИК KP.RU