О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Передача «Прямой эфир с городом» выйдет на телеканале «Россия 24»
Наталья Степанова расскажет о подготовке городских школ и детских садов к новому учебному году, приеме в первые классы, создании новых мест в дошкольных учреждениях.Фото: ЯСИА
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Сегодня, 12 августа в 21.00 на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова примет участие в передаче «Прямой эфир с городом».
Наталья Степанова расскажет о подготовке городских школ и детских садов к новому учебному году, приеме в первые классы, создании новых мест в дошкольных учреждениях, мероприятиях к 75-летию Великой Победы и ответит на вопросы горожан.
Вопросы можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.
ИСТОЧНИК KP.RU