О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-12T08:29:50+03:00

Наталья Степанова расскажет о подготовке городских школ и детских садов к новому учебному году, приеме в первые классы, создании новых мест в дошкольных учреждениях. Фото: ЯСИА

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Сегодня, 12 августа в 21.00 на телеканале «Россия 24» заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова примет участие в передаче «Прямой эфир с городом».

Наталья Степанова расскажет о подготовке городских школ и детских садов к новому учебному году, приеме в первые классы, создании новых мест в дошкольных учреждениях, мероприятиях к 75-летию Великой Победы и ответит на вопросы горожан.

Вопросы можно задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU