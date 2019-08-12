2019-08-12T08:23:49+03:00
Общество

Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи

Праздничный концерт пройдет на площади Орджоникидзе
Нинель ГУСЕВА
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Праздничное мероприятие проведут резиденты «Hits production».Праздничное мероприятие проведут резиденты «Hits production».Фото: ЯСИА
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12 августа в Якутске отметят Международный день молодежи. Праздничный концерт пройдет на площади Орджоникидзе.

Для гостей праздника выступят Kit Jah, Галя Виноград, Snowvoice, Петр Кулаковский, Invent, Лауддин, IAN, Alex Khan, воспитанники модельного агентства «PRO MODELS», студии танца «Zavod», молодежно-подросткового центра «Автобус радости» и школы современного танца «LevelUp».

Праздничное мероприятие проведут резиденты «Hits production». Гостей ждут интересные конкурсы, призы и подарки.

Сбор гостей и начало праздника в 17.00 на площади Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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