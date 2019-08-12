В Якутии около 34 тысяч человек прошли «#ЗдравОсмотр»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-08-12T06:57:34+03:00

Полную бесплатную диспансеризацию можно пройти во всех больницах республики

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С 1 по 10 августа бесплатные комплексные медосмотры в рамках акции «#ЗдравОсмотр» прошли около 34 тысяч якутян.

Наибольшее количество человек осмотрено в медцентре Якутска – 2388, городской больнице №3 – 2240, поликлинике №1 Якутска – 2220, Хангаласской – 1991 и Вилюйской ЦРБ – 1308.

Акция продлится до 15 августа на площадях Якутска: Комсомольской, Ленина, Орджоникидзе и Победы. В торговых центрах «Айгуль», «Проспект», «Туймаада» и «Оптимистпроф», на крестьянском рынке «Сайсары» располагаются передвижные медпункты, где специалисты проводят бесплатный профилактический медосмотр.

Полную диспансеризацию можно пройти по принципу «Доктор-час» во всех медучреждениях Якутии ежедневно с 8.30 до 20.00, кроме воскресенья, в субботу - с 8.30 до 18.00. При себе иметь: паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Всероссийская диспансеризация проходит до конца декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU