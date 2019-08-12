2019-08-12T06:50:00+03:00
Рыбалка

Якутскую рыбу планируют начать экспортировать за пределы республики

Доставку свежего продукта гарантирует шоковая заморозка
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В 2019 году «Туймаада Агроснаб» и «Якутоптторг» объединились в одно предприятие по перевозке заготовленной рыбы.В 2019 году «Туймаада Агроснаб» и «Якутоптторг» объединились в одно предприятие по перевозке заготовленной рыбы.
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Якутскую рыбу планируют начать экспортировать за пределы республики. Свежесть продукта помогает обеспечить шоковая заморозка.

Как отметил глава правительства Владимир Солодов, планируется усилить работы по продвижению якутских сортов рыбы – морского омуля, нельмы, чира – за пределами Якутии.

В 2019 году «Туймаада Агроснаб» и «Якутоптторг» объединились в одно предприятие по перевозке заготовленной рыбы.

После шоковой заморозки рыба фасуется в отдельную тару - пластиковый пакет. Процесс оттайки замедляется, что позволяет товару прибыть в пункт назначения без дефектов. В планах компании – наладить процесс поставки рыбного филе.

На предприятии «Тит Ары» налажен механизированный вылов рыбы. Есть цех шоковой заморозки, ледник на 250 тонн, рефконтейнеры, ежегодно обновляются орудия лова, сети, снасти, маломерные суда и лодочные моторы.

Премьер-министр поручил министерству по делам предпринимательства и развитию туризма республики усилить работу по продвижению якутской рыбы за пределами республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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