Якутскую рыбу планируют начать экспортировать за пределы республики
Якутскую рыбу планируют начать экспортировать за пределы республики. Свежесть продукта помогает обеспечить шоковая заморозка.
Как отметил глава правительства Владимир Солодов, планируется усилить работы по продвижению якутских сортов рыбы – морского омуля, нельмы, чира – за пределами Якутии.
В 2019 году «Туймаада Агроснаб» и «Якутоптторг» объединились в одно предприятие по перевозке заготовленной рыбы.
После шоковой заморозки рыба фасуется в отдельную тару - пластиковый пакет. Процесс оттайки замедляется, что позволяет товару прибыть в пункт назначения без дефектов. В планах компании – наладить процесс поставки рыбного филе.
На предприятии «Тит Ары» налажен механизированный вылов рыбы. Есть цех шоковой заморозки, ледник на 250 тонн, рефконтейнеры, ежегодно обновляются орудия лова, сети, снасти, маломерные суда и лодочные моторы.
Премьер-министр поручил министерству по делам предпринимательства и развитию туризма республики усилить работу по продвижению якутской рыбы за пределами республики.
ИСТОЧНИК KP.RU