2019-08-12T04:36:41+03:00
Общество

Дальнобойщик из Якутии везёт с собой два кубка с международного конкурса

Якутянин выполнил заезд в 11 тысяч километров до Финляндии
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Якутянин установил новый рекорд выставки — 11 тысяч пройденных километров.Якутянин установил новый рекорд выставки — 11 тысяч пройденных километров.Фото: Из личного архива героя публикации
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Сергей Петухов победил в конкурсе дальнобойщиков на международной выставке транспорта и автомобилей «Power Truck Show», который проходил 7-8 августа в финнском городе Алахарма. Из более чем 500 участников «Power Truck Show», якутянин стал единственным представителем России.

Водитель грузовика «Volvo fh16» впервые участвовал в подобном конкурсе и завоевал сразу два кубка: за преодолённое расстояние и в знак уважения от коллег-дальнобойщиков. Кроме того, он смог установить новый рекорд выставки — 11 тысяч пройденных километров (старый рекорд — 2 800 км). К участию в выставке «Power Truck Show» Сергея Петухова пригласил друг из Финляндии, а все тяготы «походной» жизни разделила любимая супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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