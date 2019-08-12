В Якутии ликвидирован 41 пожар
По данным на 12 августа, в республике тушат 18 лесных пожаров, из них: действующих – 13, локализовано 5 пожаров. За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась на четверть и составляет 880 316 га.
Всего за сутки в районах авиация МЧС совершила 39 сбросов, было слито 468 тонн воды, ликвидирован 41 пожар.
На тушении лесных пожаров трудится 591 человек, задействовано 38 единиц техники, продолжают работать 2 воздушных судна Ми-8, 2 самолета-амфибии Бе-200.
Особый противопожарный режим все ещё сохраняется в 14 муниципальных районах, режим ЧС межмуниципального характера введён на территории Верхоянского, Жиганского, Момского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU