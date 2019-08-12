В Якутии ликвидирован 41 пожар

СЕГОДНЯ 03:56 2019-08-12T05:01:42+03:00

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По данным на 12 августа, в республике тушат 18 лесных пожаров, из них: действующих – 13, локализовано 5 пожаров. За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась на четверть и составляет 880 316 га.

Всего за сутки в районах авиация МЧС совершила 39 сбросов, было слито 468 тонн воды, ликвидирован 41 пожар.

На тушении лесных пожаров трудится 591 человек, задействовано 38 единиц техники, продолжают работать 2 воздушных судна Ми-8, 2 самолета-амфибии Бе-200.

Особый противопожарный режим все ещё сохраняется в 14 муниципальных районах, режим ЧС межмуниципального характера введён на территории Верхоянского, Жиганского, Момского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU