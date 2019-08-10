2019-08-10T05:58:29+03:00
Общество

В Якутске начал работу ежегодный «Школьный базар»

С этого года книга отзывов и предложений есть в каждом павильоне ярмарки
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Ярмарка продлится традиционно до сентября.Ярмарка продлится традиционно до сентября.
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9 июля на Комсомольской площади Якутска официально открылась ежегодная ярмарка «Школьный базар». В этом году в ярмарке участвуют 104 предпринимателя на 221 торговой палатка и 7 торговых павильонах. В этом году департамент предпринимательства администрации Якутска в целях защиты прав потребителей разработал положение о проведении ярмарки, согласно которой к участию в «Школьном базаре» допускаются предприятия и предприниматели, имеющие сертифицированный товар. Если ранее книга отзывов и предложений находилась только у ответственного за организацию ярмарки, то с этого года, согласно требованиям Роспотребнадзора, книга отзывов и предложений должна быть в каждом павильоне ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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