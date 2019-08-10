Стали известны имена финалистов премии «Гордость Якутии» в номинации «Медицинский работник»

СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-10T05:29:53+03:00

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Стали известны имена пяти финалистов народной премии «Гордость Якутии» в номинации «Медицинский работник».

По итогам отборочного тура на сайте gordost.sakhamedia.ru за номинантов проголосовали около 17 тысяч человек. В топ-5 вошли заведующий урологическим отделением НЦМ Сергей Купряков, директор медицинской клиники «Аврора» Светлана Яковлева, заведующий эндоскопическим отделением РБ №3 Роман Васильев, врач анестезиолог-реаниматолог РБ №2 Василий Якушев и медсестра отделения функциональной диагностики РБ №2 Саина Слепцова.

Голоса отборочного тура обнуляются, финальное голосование начнется 12 августа с чистого листа. Имя лучшего медицинского работника по мнению жителей Якутии станет известно вечером 16 августа.

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа», в который входят газеты «Якутия» и «Саха Сирэ», информагентство YSIA.RU, сайт Edersaas.ru и «Комсомольская правда в Якутии». Проект реализуется в рамках Года консолидации.

Награждение победителей пройдет 20 августа в медиа-центре холдинга «Сахамедиа».

ИСТОЧНИК KP.RU