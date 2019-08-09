В одном из районов Якутии пьяный водитель попал в ДТП на чужой машине

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-09T14:13:39+03:00

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В Кобяйском районе Якутии пьяный водитель «УАЗ 220695» попал в аварию на чужой машине. ДТП произошло ночью 9 августа на 2-м километре автодороги «Кобяй».

Как выяснилось, 25-летний водитель «УАЗика» не справился с управлением, и авто опрокинулось. В результате ДТП мужчина получил тяжелую травму позвоночника, госпитализирован. К счастью, в момент аварии он был в салоне внедорожника один.

От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, но сотрудники ГАИ отметили у него явные признаки опьянения. Оказалось, что у пострадавшего нет водительских прав, однако в этом году его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД. К тому же выяснилось, что виновник происшествия позаимствовал у кого-то авто.

По факту происшествия ведется проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU