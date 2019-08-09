Детский сад из Якутии признан одним из лучшим в России
По итогам всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России-2019» детский сад «Кэнчээри» из Оленёкского района вошел в топ-500 лучших организаций дошкольного образования России.
Участников всероссийского конкурса жюри оценивало по 50 критериям. «Кэнчээри» представил проект под названием «Музыка для всех – Детский сад», предназначенный для широкого распространения музыкального образования среди дошкольников.
Садик «Кэнчээри» был единственным участником конкурса, представлявшим Север Якутии. По итогам конкурса он получил наивысшие баллы и стал обладателем звания «Лауреат-Победитель».
Победители конкурса получили дипломы и сертифицированные обучающие материалы для дошкольного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU