2019-08-09T12:10:44+03:00
Общество

Детский сад из Якутии признан одним из лучшим в России

Садик «Кэнчээри» был единственным участником конкурса, представлявшим Север Якутии
Нинель ГУСЕВА
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Участников всероссийского конкурса жюри оценивало по 50 критериям.Участников всероссийского конкурса жюри оценивало по 50 критериям.
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По итогам всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России-2019» детский сад «Кэнчээри» из Оленёкского района вошел в топ-500 лучших организаций дошкольного образования России.

Участников всероссийского конкурса жюри оценивало по 50 критериям. «Кэнчээри» представил проект под названием «Музыка для всех – Детский сад», предназначенный для широкого распространения музыкального образования среди дошкольников.

Садик «Кэнчээри» был единственным участником конкурса, представлявшим Север Якутии. По итогам конкурса он получил наивысшие баллы и стал обладателем звания «Лауреат-Победитель».

Победители конкурса получили дипломы и сертифицированные обучающие материалы для дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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