2019-08-09T11:03:52+03:00
Недвижимость

И снова дожди: прогноз погоды в Якутии

В столице республики завтра ожидается до +20°С
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В Якутии постепенно опускается температура.В Якутии постепенно опускается температура.
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По данным Якутского УГМС, в Якутске 10 августа утром, днём небольшой дождь, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью 9 августа +11+13, днём +18+20°С.

11-12 августа в центральных районах, на юге, востоке, 12 августа днем на юго-западе республики местами небольшие, умеренные кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+13, местами +3+8, на севере, северо-западе 0,+5°С, на юге, юго-западе +11+16, днем +18+23, при дождях +13+18, на западе, юге +24+29°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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