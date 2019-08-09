2019-08-09T10:52:55+03:00
Общество

В Якутске построят полигон для испытания автомобилей при экстремально-низких температурах

Китайцы планирует тестировать морозоустойчивость автомобилей в Нижнем-Бестяхе
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Китайским предпринимателям нужна площадка с экстремальными условиями низкой температуры, под который подходит климат Якутии.Китайским предпринимателям нужна площадка с экстремальными условиями низкой температуры, под который подходит климат Якутии.
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В Якутске построят международный полигон для испытания автомобилей при экстремально-низких температурах. Осмотреть участок для будущего строительства в столицу республики приехала делегация Хэйлунцзянской компания "Хун Хэгу".

Рабочее совещание с китайскими партнерами провела министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. Китайская сторона запросила территорию не более чем в 30 км от Якутска, наличием аэропорта, железной дороги, мощностью электроэнергии 1000 кВт, водоема площадью не менее 15 кв км. и прилегающей территорией не менее 30 000 кв.м.

Напомним, в июне в рамках VI Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине Ирина Высоких предложила партнёрам рассмотреть вариант создания полигона в Нижнем Бестяхе.

Переговоры продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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