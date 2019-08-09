2019-08-09T10:36:44+03:00
Туризм

МТС и Минпред запустили первый мобильный гид по Якутии

Пользоваться гидом смогут абоненты всех операторов мобильной связи
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Каждому гостю, прибывшему в Якутию, придёт приветственное смс со ссылкой на мобильный гид, который состоит из текстовой части с фотографиями знаковых мест.Каждому гостю, прибывшему в Якутию, придёт приветственное смс со ссылкой на мобильный гид, который состоит из текстовой части с фотографиями знаковых мест.
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МТС совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии, при поддержке туристско-информационного центра «Якутия» запустили первый мобильный гид, с помощью которого туристы смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах республики.

Каждому гостю, прибывшему в Якутию, придёт приветственное смс со ссылкой на мобильный гид, который состоит из текстовой части с фотографиями знаковых мест. Пройдя по ней, человек попадет на страницу гида, где собраны знаковые туристические объекты Якутии. Чтобы туристам было удобнее планировать маршрут, для каждого из объектов есть ссылка на онлайн-карту с указанием его местоположения. Пользоваться гидом смогут абоненты всех операторов мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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