В Якутии перекрыт проезд по мосту через реку Шестаковка в селе Пригородном

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-09T10:04:36+03:00

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Окружная администрация города Якутска сообщает, что до 31 октября 2019 года проезд по мосту через реку Шестаковка в селе Пригородный перекрывается для автотранспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с ремонтно-монтажными работами в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение по мосту будет возобновлено с 1 ноября.

Проезд осуществляется по объездной дороге согласно указанной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU