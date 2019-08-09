В Якутии перекрыт проезд по мосту через реку Шестаковка в селе Пригородном
Движение по мосту будет возобновлено с 1 ноября
Проезд осуществляется по объездной дороге согласно указанной схеме.
Изменить размер текста:
Окружная администрация города Якутска сообщает, что до 31 октября 2019 года проезд по мосту через реку Шестаковка в селе Пригородный перекрывается для автотранспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с ремонтно-монтажными работами в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение по мосту будет возобновлено с 1 ноября.
Проезд осуществляется по объездной дороге согласно указанной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU