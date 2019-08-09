Шестеро якутских «вольников» поборются за путёвки на чемпионат в Нур-Султане

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-09T09:19:41+03:00

В составе сборной России на минский ковёр выйдут четверо спортсменов из Якутии. В весе до 57 кг за медали турнира будут бороться молодые атлеты Александр Авелов и Петр Константинов.

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Сегодня, 9 августа, в Минске стартует международный турнир по вольной и женской борьбе на призы Александра Медведя. Начнутся схватки борцов в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

В составе сборной России на минский ковёр выйдут четверо спортсменов из Якутии. В весе до 57 кг за медали турнира будут бороться молодые атлеты Александр Авелов и Петр Константинов. Конкуренцию соперникам в весе до 65 кг составят Айсен Потапов и Георгий Кычкин.

В составе сборной Беларуси за путёвки на предолимпийский чемпионат мира в Нур-Султане будут бороться четырехкратный призёр чемпионатов Европы Владислав Андреев (до 57 кг) и чемпион турниров в Красноярске и Иране Ньургун Скрябин.

В весовой категории до 57 кг Владислав Андреев будет соперничать с мастером спорта международного класса Димчиком Ринчиновым. В категории до 65 кг Ньургуну Скрябину будет противостоять призёр чемпионата Европы, участник Европейских игр в Минске Георгий Колиев.

ИСТОЧНИК KP.RU