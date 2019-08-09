2019-08-09T09:14:13+03:00
Дом. Семья

Вышел в свет очередной сборник произведений сообщества поэтов-любителей Якутии

Авторы стихов, рассказов для детей, алгысов – носители исконного якутского языка
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За последние 11 месяцев сообщество выпустило 30 книг – рассказы для детей, песенники, алгысы, сборники стихотворений.За последние 11 месяцев сообщество выпустило 30 книг – рассказы для детей, песенники, алгысы, сборники стихотворений.
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Издательский дом СВФУ выпустил 30-ю книгу сообщества поэтов-любителей Якутии «Уран тыл оhуора». Сообщество, в состав которого входят более 70 участников, было создано в 2008 году.

– Средний возраст членов сообщества – 50-60 лет. Эти люди – носители исконного якутского языка, знатоки старинных слов, терминов и выражений. Поэтому особенно ценно, что их произведения выходят в свет. Лучшие из стихотворений попадают в сборники, – отметила составитель Раиса Тимофеева.

За последние 11 месяцев сообщество выпустило 30 книг – рассказы для детей, песенники, алгысы, сборники стихотворений. Работа над книгой ведётся дистанционно: автор присылает текст, а сотрудники издательского дома работают над ним в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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