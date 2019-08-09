В Якутске установлен бесплатный пост для подкачки шин и уборки салона авто
Привести автомобиль в порядок можно будет прямо на заправке
Теперь основные "капризы" автомашины можно выполнить в одном месте.
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«Саханефтегазсбыт» открыл в Якутске второй бесплатный пост подкачки шин и уборки салона автомобиля на АЗС №4 на улице Чернышевского.
Такие аппараты — совместная разработка и производство нескольких якутских компаний с использованием немецкого оборудования.
Бесплатные посты самообслуживания уже работают в Якутске – на АЗС №3 по Вилюйскому тракту, а также на АЗС №15 в селе Намцы.
Планируется, что до конца года такие пункты подкачки шин и уборки салона откроются на нескольких автозаправках «Саханефтегазсбыта» в столице республики.
ИСТОЧНИК KP.RU