В Якутии перед судом предстанут члены организованной группы, оформлявшие кредиты на мертвые души

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-09T07:14:49+03:00

За всё что натворили преступники за два года - отвечать будут они, а не мертвые души. Фото: ЯСИА

За два года мошенники «заработали» более 1,6 млн рублей

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В Нерюнгри перед судом предстанут 17 членов организованной преступной группы, оформлявшие кредиты на мертвые души. С 2017 по 2018 год мошенники «заработали» таким образом более 1,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, преступники подыскивали бомжей, забирали у них паспорта и с помощью компьютерных программ изготавливали их копии с вымышленными именами и фамилиями, оставляя при этом фотографию.

В дальнейшем, взяв в сообщники кредитных экспертов трёх разных банков, мошенники оформляли кредиты на поддельные паспорта. На полученные средства они покупали бытовую и компьютерную технику, которую затем «сбывали» через Интернет.

За два года кредитные организации понесли ущерб на общую сумму 1 652 209 рублей.

Уголовное дело направлено в суд. За мошенничество в составе организованной группы ее участникам «светит» до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU