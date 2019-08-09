СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-09T07:02:04+03:00

Чтобы этого избежать, на Усть-Среднеканской ГЭС проведут холостые сбросы воды

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Из-за продолжительных обильных осадков растет уровень воды в реке Колыма. Взлетной полосе аэропорта Зырянки вновь грозит подтопление.

По состоянию на 8 августа на реке Колыма на участке Сеймчан – Коркодон суточный рост уровня воды составил 22-49 см. Уровень воды у поселка Зырянка составляет 514 метров при критическом 770 метров, и вода прибывает.

Есть угроза затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта, для которой критический уровень составляет 550 метров. В связи с этим Ленским бассейновым управлением принято решение об осуществлении холостых сбросов в объеме 10 тысяч кубов в секунду на Усть-Среднеканской ГЭС. Сейчас станция сбрасывает 9500 кубов воды в секунду.

Во время паводка в мае нынешнего года взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки оставалась затопленной на протяжении нескольких недель.

ИСТОЧНИК KP.RU