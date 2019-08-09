Глава Якутии занял 14 место в рейтинге глав регионов России за июль
По итогам июля Айсен Николаев занял 14 место в медиарейтинге глав субъектов РФ по версии «Медиалогии». За месяц глава Якутии улучшил свои позиции, поднявшись вверх на две строчки.
Лидерство в рейтинге сохранил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В тройку также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Айсен Николаев лидирует по числу упоминаний в СМИ среди руководителей дальневосточных регионов. На втором месте - губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, на третьем - врио руководителя Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU