2019-08-09T06:18:17+03:00
Политика

Глава Якутии занял 14 место в рейтинге глав регионов России за июль

За месяц Айсен Николаев улучшил свои позиции, поднявшись вверх на две строчки
Нинель ГУСЕВА
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Айсен Николаев также лидирует по числу упоминаний в СМИ среди руководителей дальневосточных регионов.Айсен Николаев также лидирует по числу упоминаний в СМИ среди руководителей дальневосточных регионов.Фото: ЯСИА
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По итогам июля Айсен Николаев занял 14 место в медиарейтинге глав субъектов РФ по версии «Медиалогии». За месяц глава Якутии улучшил свои позиции, поднявшись вверх на две строчки.

Лидерство в рейтинге сохранил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В тройку также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Айсен Николаев лидирует по числу упоминаний в СМИ среди руководителей дальневосточных регионов. На втором месте - губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, на третьем - врио руководителя Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Медиалогия» – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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