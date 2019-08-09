2019-08-09T05:58:34+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 12 лесных пожаров

Общая площадь природных пожаров 881 881 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Количество термоточек в зоне контроля выросло со 101 до 147.Количество термоточек в зоне контроля выросло со 101 до 147.
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По данным на 9 августа в республике тушат 12 лесных пожаров на площади 1 178 га, 4 из них локализовано.

К тушению пожаров привлекались 639 человек, в том числе 104 работника службы наземной охраны лесов и 150 человек из числа местного населения, задействовано 40 единиц техники.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением 147 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881 881 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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