В Якутии тушат 12 лесных пожаров
Общая площадь природных пожаров 881 881 га
Количество термоточек в зоне контроля выросло со 101 до 147.
Изменить размер текста:
По данным на 9 августа в республике тушат 12 лесных пожаров на площади 1 178 га, 4 из них локализовано.
К тушению пожаров привлекались 639 человек, в том числе 104 работника службы наземной охраны лесов и 150 человек из числа местного населения, задействовано 40 единиц техники.
На труднодоступных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением 147 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881 881 га.
ИСТОЧНИК KP.RU