СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-09T05:55:43+03:00

Очевидцы и свидетели происшествия могут позвонить в дежурную часть ГИБДД или в группу розыска по телефонам: 127 или 454-042.

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В Якутске ищут водителя, который сбил пешехода и покинул место ДТП. Авария произошла 8 августа напротив дома №42 «А» по ул.Кулаковского.

Под колеса угодила 29-летняя женщина, переходившая дорогу на красный цвет. После наезда водитель покинул место ДТП. Пешеход отделалась ушибом и ссадинами.

В настоящее время водителя, ретировавшегося с места ДТП, ищут. Он будет лишён водительских прав на срок от одного до полутора лет или арестован на пятнадцать суток.

Очевидцы и свидетели происшествия могут позвонить в дежурную часть ГИБДД или в группу розыска по телефонам: 127 или 454-042.

ИСТОЧНИК KP.RU