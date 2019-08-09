СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-09T05:17:42+03:00

Также птицефабрика приобрела машину голландской фирмы «Prinzen» для сортировки яиц по весовым категориям, с производительностью 30000 штук яиц в час.

В курином "родильном доме" будут содержаться одновременно 25 тысяч птиц

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В «Якутской птицефабрике» открылся новый птицеводческий цех по содержанию кур-несушек и петухов родительского стада. Отсюда яйца будут поступать в инкубатор, а вылупившиеся из них цыплята – в цеха по выращиванию кур-несушек.

В новом цеху установлено трехъярусное клеточное оборудование для содержания родительского стада кур-несушек вместе с петухами в количестве 25 тысяч голов. Производитель итальянская фирма «Facco».

Также птицефабрика приобрела машину голландской фирмы «Prinzen» для сортировки яиц по весовым категориям, с производительностью 30000 штук яиц в час. Помимо этого, она может укладывать яйца в инкубационные лотки. С 23 августа родительское стадо цехов 13 и 14 начнут переезжать на новый цех.

Новый цех – своеобразный "родильный дом", где качество будущего яйца закладывается с самого начала.

Стоит отметить, что за I квартал текущего года на птицефабрике было произведено 29,5 миллионов штук яиц, 102 тонны мяса, продано 146 тысяч голов живой птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU